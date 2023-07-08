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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

استجابة للمواطنين.. محافظة الجيزة ترفع الإشغالات والملاهي الشعبية بمنطقة إمبابة

اشغالات وتعديات بمنطقة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة

استجابت أجهزة محافظة الجيزة لشكاوى عدد من أهالي منطقة أرض عزيزعزت بإمبابة، وشنت حملة موسعة قامت فيها برفع الإشغالات والباعة الجائلين بنطاق أرض عزيز عزت وفتح الطريق لتسهيل حركة المرور والمواطنين بالمنطقة.

جاء ذلك استجابة لشكاوى عدد من أهالي منطقة عزيز عزت بامبابة بشأن وجود بعض الإشغالات والتعديات على الطريق العام، إلى جانب وجود ملاهي شعبية، الأمر الذي يتسبب في عرقلة الطريق العام وحركة المرور، وسرعان ما استجابت المحافظة للأهالي. 

من جهتها قالت إيمان صبحي، إحدى سكان منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة لـ الدستور" إنه على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، شهدت المنطقة وجود العديد من الإشغالات والتعديات على الطرق التي تسببت في عرقلة الطريق وتكدس حركة المرور، إلى جانب  وجود ملاهي شعبية بالطريق زادت الأمر سوء وخطورة أكثر ما هو كان عليه.

ومن جانبه أوضح طلعت محمد، أحد أهالي منطقة إمبابة أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحديدا في فترة عيد الأضحى المبارك، تقدم أهالي وسكان المنطقة بعدد من الشكاوى لضرورة شن بعض الحملات لرفع تلك التعديات والإشغالات التي أصبحت كابوس يؤرق سكان المنطقة، وبالفعل سرعان ما استجابت المحافظة وشنت حملة موسعة تم فيها إزالة كافة التعديات والإشغالات التي تسببت في أضرار بالغة لسكان المنطقة.

ومن جهتها أضافت رحاب طارق، إحدى أهالي منطقة إمبابة، أنه علاوة على الأضرار البالغة من وجود باعة جائلين و إشغالات بالطريق العام ، إلا أن وجود الملاهي شعبية في الطريق العام ، كانت بمثابة الخطر الأكبر التي تهدد حياة الأطفال .

اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
اشغالات وتعديات بمنطقة امبابة
محافظة الجيزة إمبابة منطقة إمبابة الملاهي الشعبية الإشغالات منطقة أرض عزيز عزت بإمبابة الجيزة

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