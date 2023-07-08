بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح المسيرة العاشرة للشباب

افتتح مساء أمس، البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، القداس الافتتاحي لمسيرة علامات، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر، وذلك بالكلية الاكليريكية بالمعادي.

بدأ القداس الإلهي بتلاقي شباب المسيرة البطريرك والأباء الكهنه والشمامسة، بممر من الشموع المتقدة بصلاتهم ورغبتهم في لقاء حي مع الله.

كما قدمت مجموعة من الشباب التقدمات التي احتوت على رموز للحرية، الحب، الجمال، الشكر لله على نعمته من اجل العشر سنوات المنقضية من المسيرة.

جاء ذلك بحضور الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، الأب بيشوي رسمي، مسؤول الاكليريكية، ولفيف من الأباء الكهنه.

بدأ البطريرك كلمة العظة بتقديم الشكر لله على نعمته في الكنيسة، وعمله المثمر فيها من خلال خدمة الشباب وفي المسيرة، كما نوه غبطته عن الفرق بين العلامات البراقة الخاطفة فقط للانظار وتكون وقتيه، وبين العلامات المضيئة التي تشع بالجمال وينبع نورها من الداخل وتظل دائمًا ثابته، ودعى غبطته الشباب لعيش هذه المسيرة كعلامات مضيئة، تبدأ بالمسيرة وتستكمل في حياة كل فرد منها.

وفي الختام شكر الأب فرنسيس غبطته على رعايته للمسيرة خلال العشر سنوات.