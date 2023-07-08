انطلاق المرحلة الثانية من "حياة كريمة" بالخارجة وباريس فى الوادى الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي الخارجة وباريس هذا العام.

وأضاف أنه تم تنفيذ اجتماع موسع مع رئيس مركز الخارجة جهاد المتولي، ورؤساء الوحدات القروية، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في المرحلة الثانية.

وأوضح الزملوط أنه جرى، خلال الاجتماع، مناقشة أهم المواقع المقترحة للبدء بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا تحديد مسميات الطرق الداخلية للقرى والطرق الخارجية التي تربط بين الوحدات القروية.

وأكد جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، أهمية المتابعة المستمرة للمبادرة بالوحدات القروية والتحضير الجيد لها وذلك لضمان تنفيذ المبادرة بدون عوائق.

وانتهت الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة فى محافظة الوادى الجديد من تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح منقطع النظير بعد الانتهاء من إنشاء 28 مشروعًا خدميًا بواحة الفرافرة يستهدف تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية فى القرى النائية بمركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تضمنت نسبة الإنجاز بالمشروعات حوالى 95% فى 28 مشروعًا خدميًا، حيث تم تنفيذ 6 مجمعات زراعية فى قرى، أبومنقار، اللواء صبيح، عبدالمجيد الجغيل، وأبوهريرة الأم، الخير والنماء، الكفاح الأم، وفى قطاع الصحة، تم تنفيذ 9 وحدات و8 نقاط إسعاف، بالإضافة لمشروعات إنشائية بقطاعات المحليات ومياه الشرب والصرف الصحى والتضامن والكهرباء والشباب والرياضة.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من مشروعات المبادرة وافتتاح المشروعات فى العيد القومى للمحافظة فى أكتوبر المقبل، والاحتفال بتوفير حياة كريمة لأهالى القرى المدرجة بالمبادرة بمركز الفرافرة، مؤكدًا أن المحافظة تلقى دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية من أجل استكمال منظومة التنمية على أرض المحافظة.