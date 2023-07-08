شعبة الخضروات والفاكهة: التغيرات المناخية أثرت على محصول المانجو (فيديو)

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إن التغيرات المناخية أثرت على محصول المانجو، حيث أدت لتساقط بعض الثمار من أشجار المانجو، وتضرر الأشجار، لافتًا إلى أنه يتم العمل على مواجهة هذه التأثيرات من خلال وزارة الزراعة.

وأضاف نجيب، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم السبت، أن هناك محافظات أخرى تقوم بإنتاج محصول المانجو غير الإسماعيلية، منها محافظة أسوان، مؤكدًا أن المنتج متوفر، ولكن نعاني من ضعف في الإنتاجية.

وتابع: "كل أشجار المانجا تضررت، ولذلك انخفضت الإنتاجية، ولكن لدينا مانجو بالثلاجات، وأيضًا مانجا مجففة".

الدولة وجهت إلى التصنيع الزراعي

ولفت نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إلى أن الدولة وجهت إلى التصنيع الزراعي، مما يساهم في عملية إتزان للتعويض عن المحاصيل المتضررة من التغير المناخي، معقبًا: "المانجا بكل أصنافها موجودة، وآمنة 100%، وإنتاج محافظة أسوان متوفر بالأسواق، ولا يوجد ضرر على صحة الإنسان".

ونوه نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، بأنه يتم استهداف توصيل المنتج للمواطن بالتكلفة الأساسية رغم ضعف الإنتاجية حتى لا يتضرر المستهلك.