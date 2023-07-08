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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

راغب علامة ونانسى عجرم فى حفل مميز ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023

راغب علامة
راغب علامة

تعاقد الفنان راغب علامة، والفنانة نانسي عجرم، على المشاركة في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023، والمقرر إقامته بمدينة العلمين الجديدة في الفترة من 13 يوليو الجاري، وحتى 26 أغسطس المقبل.

وعلم "الدستور" أن إدارة مهرجان العلمين الجديدة 2023 أنهت استعدادات الحفل مع النجمين راغب علامة وناسي عجرم لإحياء حفل مميز تحت شعار "ميجا ستار العرب"، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري.

ومن المقرر فتح باب الحجز لتذاكر الحفل الغنائي الضخم خلال الساعات المقبلة، حيث يحظى الثنائي بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي.

وتضم فعاليات المهرجان أيضًا حفلًا فنيًا لكل من الموسيقار الكبير عمر خيرت، والفنانة اللبنانية إليسا، يوم الرابع من أغسطس المقبل، كما بدأت شركة "تذكرتي" فتح باب الحجز لحفل الفنان تامر حسني بمدينة العلمين الجديدة، كأولى حفلات مهرجان العلمين.

مهرجان العلمين الجديدة 2023 مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة 2023 نانسي عجرم راغب علامة

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