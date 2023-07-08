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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد مركز أسئلة الشهادة الثانوية بأسيوط

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد

تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم السبت، لجنة ناصر المشتركة بمدينة الخارجة بمنطقة الوادي الجديد الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة التوحيد.

واطمأن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على سير أعمال الامتحانات داخل اللجان، واستمع إلى رأي الطلاب عن الامتحانات للوقوف على أهم المميزات للعمل على الارتقاء بها، وأهم العيوب لمحاولة تفاديها أو حلها في الامتحانات القادمة، مؤكدا أن مصلحة الطلاب في المقام الأول لدى الأزهر الشريف.

كما تفقد الشيخ أيمن عبدالغني، مساء أمس الجمعة، مركز أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية بأسيوط، واطمأن فضيلته على تواجد أفراد أمن المركز، وكذا تواجد القوى الشرطية والأمنية، مقدرا جهود القائمين على حماية وتأمين مركز الأسئلة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

الشيخ أيمن عبد الغني قطاع المعاهد الأزهرية منطقة الوادي الجديد الأزهرية الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية

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