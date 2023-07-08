مرتضى منصور: "اللى رافعين قضايا لعزلى من الزمالك ليست لهم صفة"

قال مرتضى منصور عقب خروجه من مجلس الدولة بالدقي، إن من يرفعون ضده دعوى قضائية لعزله من رئاسة الزمالك ليست لهم صفة، موضحا أنه تقدم بـ86 بلاغا ضد الكابتن محمود الخطيب، ولم يتم أي إجراء إلى الآن.

وأضاف مرتضى منصور: “اللي رافعين قضايا ليس لهم أي صفة لعزلي من رئاسة نادي الزمالك، ولا هم مرشحون على مقعد رئيس نادي الزمالك”.

وطالب مرتضى منصور بجلسة خاصة مع وزير العدل قائلا: “عندي مستندات يا معالي الوزير اسمعها وشوفها بنفسك، كل اللي أنا عايزه القانون يتطبق عليا صح وعلى محمود الخطيب صح، لكن لما يكون في قضية واحد واخد 28 مليون من وزير سعودي، والوزير عامل بلاغ فيه بيقول خد مني الفلوس عشان يعمل منشآت وأخدهم لنفسه، وكل الأجهزة الرقابية قالت وأكدت إن الكلام ده حصل وبرضه البلاغ اتحفظ”.

وأجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، جلسة الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري لجلسة الغد الأحد للحكم.