"ذا أتلتيك": ميلان توصل إلى اتفاق مع تشيلسى لضم كريستيان بوليسيتش

أنهى نادي ميلان الإيطالي رابع صفقاته الصيفية هذا الموسم، وفقًا للعديد من التقارير اليوم السبت من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن ميلان توصل إلى اتفاق مع تشيلسي للتوقيع مع الجناح الأمريكي كريستيان بوليسيتش في صفقة تصل قيمتها إلى 22 مليون يورو.

وأضاف التقرير 20 مليون يورو، بالإضافة إلى 2 مليون يورو كإضافات، مع شرط في حالة البيع المستقبلي، نسبة من المبلغ تذهب إلى تشيلسي دون الكشف عن مدة التعاقد.

وسيكون الدولي الأمريكي رابع صفقات الروسنيري هذا الصيف، بعد ضم لوكا روميرو، الإنجليزي لوفتوس تشيك من نادي تشيلسي، والحارس ماركو سبورتيلو.

واستفاد ميلان من صفقة رحيل تونالي التاريخية إلى نيوكاسل الذي قدرت بـ 80 مليون يورو لضم العديد من الصفقات.

يذكر أن "بوليسيتش" قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف 2019، قادمًا من بروسيا دورتموند، مقابل 58 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمدافع الأمريكي، صاحب الـ24 عامًا، رفقة تشيلسي في يونيو 2024.

وشارك بوليسيتش في 145 مباراة مع تشيلسي في مختلف المسابقات، سجل خلالها 26 هدفًا، وقدم 21 تمريرة حاسمة.