وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد قويسنا

افتتح، منذ قليل، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برفقة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مكتب بريد قويسنا بعد التجديد لخدمة أهالي المدينة، في إطار التطوير الذي تتخذه الوزارة، في ظل سعي الدولة المصرية لتقديم خدمات تليق بالمواطنين.

وذلك في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ولفيف من قادة وزارة الاتصالات.

من جانبه أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بتواجده على أرض المنوفية، وذلك في إطار زياراته التفقدية للمحافظات لتقديم المزيد من الخدمات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، موضحاً أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات، كما تم مناقشة جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعناصر البشرية بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها.