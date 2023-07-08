ضبط 6 قضايا مخدرات فى دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة "دمياط - فارسكور - كفر البطيخ" وقسمي شرطة "دمياط الجديدة - ثان دمياط - السرو".

وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة بإجمالي مضبوطات عبارة عن "كمية لمخدر الحشيش وزنت 10,750 كيلو جرام - كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار"، بحوزة 6 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.