الأنبا إيلاريون يختتم زيارته إلى مدينة مرسى علم

اختتم الأنبا ايلاريون، أسقف إيبارشية البحر الأحمر، الزيارة الرعوية لمدينة مرسى علم ومدن الجنوب، حيث تضمن اليوم القداس الإلهي بكنيسة العذراء والأنبا كاراس بمرسي علم ورسم ٦ من أولاد الكنيسة برتبة ابصالتس.

كما واختتم اليوم بزيارة العاملين بفندق بريكا باي، وأكد نيافته تكرار الزيارة في القريب العاجل.

والجدير بالذكر أن نيافته افتقد ثلاثة مدن رئيسية في جنوب الايبارشية مدينة مرسي علم ومدينة شلاتين ومدينة حلايب وكل تخومهم .

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية باريس



جدير بالذكر أنه عقد مجمع كهنة إيبارشية باريس وشمالي فرنسا أمس اجتماعهم الدوري بمقر المطرانية بدراڤي.

وصلى نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية القداس الإلهي قبل بدء أعمال الاجتماع، في كنيسة الأربعة والعشرين قسيسًا الملحقة بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل بدراڤي، وشاركه مجمع كهنة الإيبارشية.

تمت خلال الاجتماع مناقشة الأمور الرعوية إلى جانب دراسة في رسائل القديس بولس الرسول.

وكانت قد عقدت سكرتارية قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، سيمينارًا لإيبارشيات مدن القناة والشرقية ودمياط وكفر الشيخ، في ضيافة إيبارشية بورسعيد، وذلك لمتابعة تنفيذ البرامج في هذه الإيبارشيات، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للعام الجاري ٢٠٢٣.

قدم السيمينار، الأب القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، والأبوان القس بطرس نبيل والقس لوقا ماهر، ومجموعة من خدام مكتب الرعاية الاجتماعية.

عقد اللقاء بكنيسة الشهيدين أبي سيفين ودميانة في بورسعيد، في ضيافة مطران الإيبارشية نيافة الأنبا تادرس، وبحضور أصحاب النيافة الأنبا سيرافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة بالبراري، إلى جانب أكثر من ٢٠٠ كاهن وأمين خدمة يمثلون إيبارشيات بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الزقازيق ومنيا القمح، الشرقية والعاشر من رمضان، دمياط وكفر الشيخ والبراري.