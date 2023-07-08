لقاء مع ساندرا سراج بمهرجان دواير الثقافي.. اليوم

ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي، تقام ندوة ولقاء مفتوح مع الكاتبة ساندرا سراج، في تمام الخامسة من مساء اليوم السبت الموافق ٨ يوليو الجاري، بمقر المهرجان في سينما راديو بوسط البلد.

وساندرا سراج كاتبة وروائية مصرية، درست في كلية الآداب قسم علم نفس جامعة إسكندرية، وهي مقدمة برامج إذاعية بموقع Allmuz العالمي، لها العديد من المقالات والتدوينات عبر مواقع ومجلات إلكترونية، صدر لها عدد من الروايات منهم "سأرحل"، ورواية "ما لا نبوح به، و"إلى ما لا نهاية".

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافي تنطلق بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التي صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب في مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذي تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجاري فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور في ذاكرة الجميع.