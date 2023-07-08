توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن من اقتراب انتهاء الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية والمزمع أن تكون في شهر يوليو الجاري.

توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023

لم يعد يتبقى طلاب الثانوية العامة سوى 3 مواد لشعبة الرياضيات و مادتين لكل من الشعبتين العلمية والأدبية وإليكم توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 وهي كما يلي :-

الشعبة العلمية (علوم)

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.

مادة الأحياء مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.

الشعبة العلمية (رياضة)

مادة التفاضل والتكامل مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.

مادة الديناميكا مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.

مادة الجبر والهندسة الفراغية مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.

الشعبة الأدبية

مادة علم النفس والاجتماع مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.

مادة الفلسفة والمنطق مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.

موعد أخر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023

ينتهي طلاب الثانوية العامة من امتحانات العام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد الذي لم يعد يتبقى منه سوى ( مادة الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل والتكامل، الديناميكا ، الجبر والهندسة الفراغية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق).

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