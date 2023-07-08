توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023
توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك بالتزامن من اقتراب انتهاء الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في كافة محافظات الجمهورية والمزمع أن تكون في شهر يوليو الجاري.
توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023
لم يعد يتبقى طلاب الثانوية العامة سوى 3 مواد لشعبة الرياضيات و مادتين لكل من الشعبتين العلمية والأدبية وإليكم توزيع درجات المواد المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023 وهي كما يلي :-
الشعبة العلمية (علوم)
- مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.
- مادة الأحياء مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.
الشعبة العلمية (رياضة)
- مادة التفاضل والتكامل مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.
- مادة الديناميكا مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.
- مادة الجبر والهندسة الفراغية مجموعها من 30 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و18 سؤال موضوعي مخصص لهم 26 درجة بإجمالي 20 سؤال.
الشعبة الأدبية
- مادة علم النفس والاجتماع مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.
- مادة الفلسفة والمنطق مجموعها من 60 درجة حيث يتم توزيعها على سؤالين مقاليين مخصص لهم 4 درجات و44 سؤال موضوعي مخصص لهم 56 درجة بإجمالي 46 سؤال.
موعد أخر امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022-2023
ينتهي طلاب الثانوية العامة من امتحانات العام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 وفقا للجدول المعتمد الذي لم يعد يتبقى منه سوى ( مادة الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية، التفاضل والتكامل، الديناميكا ، الجبر والهندسة الفراغية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق).
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