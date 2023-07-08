طلاب الثانوية العامة يمتحنون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس غدًا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، غدًا الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية شعبة (العلوم)، ومادة التفاضل والتكامل شعبة ( الرياضة)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الأجنبية الثانية"، ومقاييس المفاهيم "اللغة الأجنبية الثانية"، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى).

ويبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة خلال هذا العام 783 ألف طالب وطالبة، يتم توزيعهم بين 276 ألف طالب في الشعبة الأدبية و391.6 ألف طالب في الشعبة العلمية (علوم)، و98.6 ألف طالب في الشعبة العلمية (رياضيات)، فيما يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 11 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.