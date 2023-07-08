الاتحاد المصرى للتأمين يكشف عن دور التطبيقات التكنولوجية فى تأمين الخيول

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن دور التطبيقات التكنولوجية في تأمين الخيول- نموذج جهاز VetTrue ™.

وذكر الاتحاد، خلال نشرته اليوم، أنه يعد تأمين نقل الخيل عنصراً مهماً وإحدى التغطيات الهامة في وثيقة التأمين، والسبب في ذلك هو أن الخيول التي تسافر دولياً عن طريق البر أو البحر أو الجو تتعرض لمجموعة من المخاطر المختلفة، تعد أكثر هذه المخاطر شيوعاً هي عدوى الجهاز التنفسي تصيب الرئة المعروفة باسم حمى الشحن، ويمكن أن تصاب الخيول التي يتم نقلها بهذا المرض فإذا لم يتم التعرف على العدوى وعلاجها في المراحل المبكرة قد تؤدي لوفاة الخيل، وهنا يأتي جهاز دور VetTrue ™ وهو عبارة عن مستشعر درجة حرارة تم تصميمة خصيصًا لهذا الغرض. وهو يعد الطريقة الأكثر فعالية لتحديد حالات حمى الشحن في أوقات مبكرة.

وأوضح أنه تم اختراع هذا الجهاز تلبية لاحتياجات مربو الخيول خاصة الخيول الأصيلة كوسيلة للوقاية والمنع، خاصة أولئك الذين يقومون نقل الخيول باستمرار والآن يعد نظام VetTrue ™ حلاً فعالاً من حيث التكلفة لتلك المشكلة الشائعة.

تأثير جائحة "كوفيد-19" على سوق التأمين على الخيول

وأكد أنه كان لجائحة "كوفيد-19" تأثير سلبي على صناعة التأمين على الخيول، حيث تم إغلاق غالبية العيادات البيطرية نتيجة لعمليات الإغلاق الذي نفذتها مختلف الحكومات للحد من انتشار الفيروس، لذلك كانت شركات التأمين على الخيول تحاول بشكل متزايد ابتكار وتعديل تغطيات الوثيقة للتلائم مع حالات الظروف الصحية.

علاوة على ذلك، اتجهت غالبية شركات التأمين على الخيول إلى التحول الرقمي لتقديم خدمات أفضل لعملائهم ومعالجة التأثير السلبي على الصناعة. علاوة على ذلك، أدت الزيادة في المبادرات الحكومية والزيادة في معدلات الشركات التي اتجهت إلى التحول الرقمي إلى الحد من التأثير السلبي للوباء على صناعة التأمين على الخيول.

وأوضح أن العوامل المؤثرة على السوق تتمثل فيما يلي:

زيادة الطلب على وثائق التأمين على الخيول

ازداد الطلب على وثائق التأمين على الخيول بسبب الزيادة في ملكية الخيول، بالإضافة إلى ذلك، أصبحت فكرة إضفاء الطابع الإنساني على الحيوانات الأليفة أكثر شيوعاً ما يعني أن الناس سوف يركزون بشكل متزايد على صحة الحيوانات الأليفة وعافيتها، والذي أدى بدوره إلى زيادة الحاجة إلى مستلزمات العناية بالحيوانات الأليفة والعناية بها. من أجل توفير حياة جيدة وآمنة لحيواناتهم الأليفة.

علاوة على ذلك، لوحظ أنه في العديد من الدول المختلفة في جميع أنحاء العالم ارتفاعاً في تبني الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الكلاب والقطط والخيول، ومع ارتفاع عدد مالكي الخيول، قدمت العديد من شركات التأمين منتجات للتأمين على الخيول، والذي بدوره يلعب دوراً في نمو السوق.

زيادة حاجة مربي الخيول إلى الأمان المالي

يتزايد الطلب على الخدمات البيطرية عالية الجودة مع ارتفاع عدد الخيول ، مما يؤدي بدوره إلى زيادة تكلفة الخدمات البيطرية، وبالتالي، فإن الطلب على التأمين على الخيول يرتفع بشكل ملحوظ، علاوة على ذلك، تغطي بعض الوثائق فحوصات الدم والأشعة السينية، والتصوير بالرنين المغناطيسي، بعض التحاليل التي قد يتم إجراءها على الخيل كاتغطية إضافية.

علاوة على ذلك، ينفق العديد من أصحاب الخيول مبالغ ضخمة على الفحص السنوي الخاص بهم، بسبب ارتفاع المشاكل الناشئة عن الخيول المهجنة، وبالتالي، فإن غالبية التأمين على الخيول يأتي مع باقة تأمين صحي اختياري.

زيادة عدد المراكز البيطرية

عززت جائحة كوفيد-19 الطلب على المراكز البيطرية، بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات تبني الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى ذلك أتاحت الزيادة في اتجاه تبني الخيول كحيوان أليف من قبل الأفراد فرصة للتأمين على الخيول ليشهد نموًا في السنوات الأخيرة.

وبالتالي، فإن الزيادة في عدد الخيول أدت إلى زيادة عدد المراكز البيطرية الجديدة، علاوة على ذلك، استقبل مستشفى بانفيلد للحيوانات الأليفة، أحد أكبر مزودي الطب البيطري الوقائي، ما يقرب من نصف مليون زيارة للخيول في عام 2020 مقارنة بعام 2019، بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات خدمات الرعاية الصحية عن بعد.