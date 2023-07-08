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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث خطة الرصف بالقرى والمراكز وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية، من بينها مسئولو مديرية الطرق والهيئة القومية للطرق ورؤساء الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومشروع وحدة الرصف بالمحافظة، والتأكيد على الحفاظ على الطرق وعدم السماح بتنفيذ أي أعمال من شأنها إتلافها أو تكسيرها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى متابعته المستمرة والدورية لأعمال الرصف سواء بجولاته الميدانية أو باجتماعات دورية أو بتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الدوري، وتفقد أعمال ومراحل التنفيذ والاطمئنان على جودة الأعمال.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام بقطاع الرصف باعتباره أحد شرايين التنمية وفقًا لرؤية مصر 2030 واسراتيجية التنمية المستدامة.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اجتماعات دورية الإمكانات المتاحة التنمية المستدامة الجدول الزمني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الطرق الداخلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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