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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"هبة" تضرر من زوجها: "حملني وفاة زوجته الأولى وابنه وأجهضني 3 مرات"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"فقد ابنه وزوجته الأولى بعد زواجنا بـ3 أشهر فتخيل بأنه انتقام من الله لقهره لزوجته الأولى وزواجه عليها  فأجبرني على الإجهاض 3 مرات"، بهذه الكلمات بدأت “هبة .ر” دعوى خلع تقدمت بها لمحكمة الأسرة تحت  رقم "528“ لسنة 2023.

قالت هبة: ”أوهمني بأنه يعيش حياة تعيسة مع زوجته وأصبح لا يتحملها لكنه مضطر تحمل الاستقرار معها من أجل حالة ابنه النفسية وطلب مني الزواج،  ومن حظى السيئ بأني وافقته وتحملت هذه الحياة معه والتي استمرت لمدة سنتين ونصف تقريبا".

تابعت الزوجة: "تمت زيجتنا وسط حضور الأهل والأصدقاء وبعلم زوجته الأولى وبحضور أهله، استقرينا فى منزل واحد، وكانت زوجته الأولى في حالة من الحزن الشديد وتأثر نجله بحزن والدته، وبعد 3 أشهر فقط من زواجنا لقيا مصرعهما في حادث سيارة، ومنذ وفاتهما انقلبت حياتي رأسا على عقب فأصيب زوجي بنوبة من الحزن والاكتئاب الشديد وأصبح طوال الوقت يلوم نفسه وكأنه السبب في مصرعهما ويقول أنا قهرتهم".

أضافت: “تحملت حالته النفسية الصعبة، وخلال السنتين ونصف وهو يرفض الإنجاب وطلب منى مرات عديدة تركيب وسيلة لمنع الحمل وأنا أرفض وأخبره برغبتي في أن أكون أم، وبكل مرة أحمل فيها يتعدى علي بالضرب المبرح ويجبرني على الإجهاض، حتى أجهضت 3 مرات، ففاض بيا الكيل وتدهورت صحتي بسبب الاجهاض وطلبت منه حياة مستقرة رفض وطردني وألقى باللوم على زواجنا في خراب حياته وموت زوجته وابنه، وبعد محاولات فاشلة باتت بالرجوع والصلح، قررت اللجوء لمحكمة الأسرة للحصول على نفقتي وطلب الطلاق للضرر”.

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