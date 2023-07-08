غدًا.. انطلاق أولى قوافل "حياة كريمة" العلاجية بالبحر الأحمر خلال يوليو الجارى

تنطلق، غدًا الأحد، أولى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال يوليو الجاري بقرى محافظة البحر الأحمر، والتي تبدأ من قرية الأمل التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتستغرق يومين غدًا الأحد، وبعد غدٍ الإثنين.

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدًا قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يوميّ 11 و12 يوليو الجاري، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومي 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبورماد بمدينة حلايب يومي 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومي 17 و18 يوليو.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" أعمالها يوميّ 19 و20 يوليو الجاري عملها بالكشف الطبي على أهالي منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يوميّ 21 و22 يوليو، وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر في قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.