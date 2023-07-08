ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. انطلاق أولى قوافل "حياة كريمة" العلاجية بالبحر الأحمر خلال يوليو الجارى

أولى قوافل حياة كريمة
أولى قوافل "حياة كريمة" العلاجية

تنطلق، غدًا الأحد، أولى القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال يوليو الجاري بقرى محافظة البحر الأحمر، والتي تبدأ من قرية الأمل التابعة لمجلس مدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، وتستغرق يومين غدًا الأحد، وبعد غدٍ الإثنين. 

وتنتقل القوافل العلاجية بعد ذلك إلى وسط البحر الأحمر وتحديدًا قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضي فيها يوميّ 11 و12 يوليو الجاري، ثم إلى قرية المستعمرة بنفس المدينة يومي 13 و14 يوليو، ومنها إلى قرية أبورماد بمدينة حلايب يومي 15 و16 يوليو، ثم إلى مدينة حلايب يومي 17 و18 يوليو.

وتستكمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" أعمالها يوميّ 19 و20 يوليو الجاري عملها بالكشف الطبي على أهالي منطقة حدربة وأدليت التابعتين للإدارة الصحية بالشلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يوميّ 21 و22 يوليو، وتنتهي القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر في قرية أم الحويطات بسفاجا.

وتشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إجراء الكشف الطبي وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

البحر الاحمر حياة كريمه القوافل العلاجية رأس غارب شمال البحر الأحمر

الأكثر قراءة

"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

"بيت الروبى" يواصل تصدره لشباك التذاكر محققًا إيرادات قياسية

مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

مصرع طالب فى حادث تصادم بمنطقة كرداسة

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

"الخشت": ضرورة إدراج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بطب قصر العينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى