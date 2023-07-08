متحدث عمد ومشايخ مطروح: التقنين والتصالح على مخالفات البناء أهم مطالب الحوار الوطني

طالب العمدة عبدالمنعم إسرافيل، المتحدث باسم مجلس العمد والمشايخ بمطروح، بضرورة مناقشة ملف التقنين والتصالح على مخالفات البناء، ضمن جلسات الحوار الوطني المنعقدة حاليًا.

وقال لـ"الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا ما يفاجئ الشعب بالقرارات المهمة التي تمس المواطن المصري وعلى رأسها الحوار الوطني الذي يناقش جميع مطالب الشعب ويلبيها، مضيفًا: "الرئيس دائمًا يقول "أنا عشان مصر وأهالي مصر".

واختتم المتحدث بإسم مجلس عمد ومشايخ مطروح حديثة: "كلنا أمل أن يناقش الشباب المشارك في جلسات الحوار الوطني، مختلف القضايا التي تهم أهالي.. والرئيس دائمًا يوعد ويوفي".