زاره وفد الكنيسة السريانية.. معلومات عن دير الأنبا انطونيوس

زار الأب الربان فيليبس عيسى، راعي الكنيسة السريانية بمصر، يرافقه مجموعة من شباب الكنيسة، دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر - مصر.

وخلال الزيارة، زاروا مغارة الأنبا انطونيوس والكنيسة الأثرية والحصن وباقي أقسام الدير.

وفي هذا التقرير نٌستعرض أبرز المعلومات عن دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر:-

تجمع الرهبان حول القديس أنطونيوس يعيشون في مغائر نحتوها لأنفسهم في الجبل، وحينما صار الجبل ممتلئا بالقلالي أطلق عليه جبل القلالي، والذي يعرف الأن بجبل الجلاله، ولم يكن هناك في ذلك الوقت مايجمع الرهبان في مكان واحد مغلق ولكن في عام 2003 حينما قام الدير بعمل ترميم كامل وشامل وأيضًا عمل بعض الحفريات تم التوصل إلى بعض الأكتشافات الهامة لحياة الرهبان في ذلك الزمان وكيف بدأت أول نبته ديريه في هذا المكان والذي يمثل بداية نشأة دير الأنبا أنطونيوس في نهاية القرن الثالث الميلاد وبداية القرن الرابع الميلادي

أسوار الدير الأثرية وما بداخلها

يعتبر دير الأنبا أنطونيوس الأثري من أجمل الأجيرة القبطية حيث يوجد بالدير كل مستلزمات الحياة الرهبانية التي كان يستعملها الرهبان في الماضي.

-مدخل الدير (الساقية): هــو المدخل الرئيسي للدير والذي كان يستعمل لدخول وخروج الأشخاص والاحتياجات من وإلى الدير وهذا ما يسمي بـ"الساقية"، وتسمى كذلك لأن نظام المدخل عبارة عن بكرة اسطوانية تدور حول نفسها، وعند دوران البكرة يمكن أن تســحب أو تدلــي الحبــل الســميك المتصــل بهــا.

-المكتبة الأثرية – الطافوس – صالة عرض التراث – قصر الآباء الأساقفة – قلالى الرهبان – بيت الخلوة للشباب-الأسوار الحديثة للدير وما بداخلها – بيت الخلوة للشباب – الطاقة الشمسية:

يعتبر دير الأنبــا أنطونيــوس رائـدا في مجال استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقــة

9 من رهبانه ارتقوا الكرسى البابوى

البابا غبريــال الســادس الـــ91

قداســة البابــا يوأنــس الخامــس عشــر الـــ 99

قداســة البابــا مرقــس الســادس الـــ 101

قداســة البابــا يوأنــس الســادس عشــر الـــ 103

قداســة البابــا يوأنــس الثامــن عشــر الـــ 107

قداســة البابــا مرقــس الثامــن الـــ 108

قداســة البابــا بطــرس الســابع الجاولــى الـــ 109

قداســة البابــا كيرلس الرابــع (أبو الإصلاح) الـــ 110

قداســة البابــا يوســاب الثانــى الـــ 115