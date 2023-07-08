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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

موسكو: استخدام القنابل العنقودية فى أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعى للمدنيين

القنابل العنقودية
القنابل العنقودية

أكد النائب في مجلس الدوما الروسي عن القرم سيرجي تسيكوف، أن استخدام القنابل العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يتسبب بموت جماعي للسكان المدنيين.

وقال تسيكوف- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الجمعة- إن "استخدام الذخائر العنقودية الأمريكية في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين"، معبرا عن أمله في "أن تعمل قواتنا المسلحة على تدمير هذه الذخائر قبل المباشرة باستخدامها".

يذكر أن البنتاجون ووزارة الخارجية الأمريكيتين أعلنتا عن إعداد الولايات المتحدة لحزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لفائدة أوكرانيا، حيث ستتضمن ذخائر عنقودية لصالح قطع المدفعية، وعشرات المركبات المدرعة.

وتعتبر الذخائر العنقودية من الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقية دولية صادقت عليها 123 دولة، باستثناء الولايات المتحدة وأوكرانيا.

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