ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة المستقبل" في ذكرى "ملحمة البرث": جسدت استبسال رجال الجيش في التصدي لهجمات الإرهاب

حزب حماة المستقبل
حزب حماة المستقبل

وجه حزب حماة المستقبل، برئاسة المهندس علي عبده، تحية فخر وإجلال وتقدير وإعزاز لكل شهداء الوطن العزيز، من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة، الذي ضحوا بكل غالٍ ونفيسٍ من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن، في مواجهة جماعات الدم والإرهاب في أعقاب ثورة الـ30 من يونيو.

وقال حزب حماة المستقبل، بمناسبة الذكرى السادسة لملحمة البرث، والتي حدثت في السابع من يوليو لعام 2017، واستشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء، إن تلك الملحمة جسدت استبسال رجال القوات المسلحة المصرية في التصدي لهجمات الإرهاب.

وأضاف الحزب، أن الشهيد العقيد المنسي ورفاقه، ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء، في أثناء دفاعهم عن إحدى نقاط التمركز التابعة للقوات المسلحة في جنوب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء، والتي تصدى خلالها الشهيد أحمد المنسي، لهجوم إرهابي نفذته عناصر إرهابية، الذي استمر لما يقارب 4 ساعات، حاولت خلالها الكتيبة 103 صاعقة بقيادة العقيد أحمد منسي الصمود بكل بسالة ضده، إلا أن يد الإرهاب كانت أسرع من وصول قوات الدعم، ليذهب ضحية هذا الحادث الغاشم رجال بواسل، دفعوا أرواحهم ثمنًا للدفاع عن أوطانهم.

وتابع حزب حماة المستقبل بالقول: إن أبطال القوات المسلحة المصرية جسدوا أروع الأمثلة في الاستبسال وروح الشجاعة والجهاد في سبيل الله والوطن، بعد أن صمدوا أمام عناصر الإرهاب لعدة ساعات متواصلة، استخدمت خلالها العناصر الإرهابية الألغام والسيارات المفخخة، محاولة السيطرة على كمين «البرث» ورفع علم تنظيم داعش عليه، إلا أن شهداء الوطن كانوا نبراسا للعزة والشرف في الدفاع عن وطنهم العزيز.

الدفاع جماعات الدم العقيد أحمد منسي الجماعات الإرهابية القوات المسلحة

الأكثر قراءة

مهرجان العلمين.. العالم فى انتظار أكبر كرنفال ترفيهى على أرض مصر الساحرة

الصفاقسي التونسي يفوز على الهلال السوداني ويتأهل للبطولة العربية للأندية

مؤسس كتلة "الحوار الوطني": تجربة حكم الإخوان أصابت الشعب بصدمة سياسية

مدحت صالح يتألق في غناء "شط إسكندرية" بالأوبرا ويوجه رسالة لأهلها (فيديو)

الصور الأولى من حفل زفاف المطربة ياسمينا علواني

نجوم الفن والإعلام فى حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى