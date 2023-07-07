حفل «الأساتذة».. مدحت صالح يشارك جمهوره غناء رائعة «المقادير»

حرص النجم مدحت صالح، على الاحتفاء بنخبة كبيرة من نجوم الطرب وعمالقة الملحنين، من مصر والوطن العربي، خلال أولى حفلات مشروع "الأساتذة ومدحت صالح" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية ومشاركة عازف البيانو الكبير عمرو سليم، وقيادة المايسترو والموزع هشام مصطفى.

وفى مفاجأة للجمهور، أبدع مدحت صالح، فى تقديم رائعة "مقادير" لصاحب الحنجرة الذهبية طلال مداح، وهى من كلمات الامير محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان سراج عمر.

وحرص "مدحت" على إعادة صياغة التراث الموسيقى المصري والعربي، والانتقال بألحانه من شكل "التخت" التقليدي إلى الصورة الأوركسترالية الحديثة، دون المساس بالبناء الأساسي للألحان والمقامات.

وتفاعل الجمهور مع غناء مدحت صالح، لأغنية “مقادير” وظل يردد معه الكلمات.

كلمات أغنية مقادير

"مقادير يا قلبي العنا.. مقادير وش ذنبي أنا.. مقادير وتمضي حياتي.. مشاوير وأتمنى الهنا.. على ميعاد حنا والفرح كنا.. وكنا بعاد وعشنا على الأمل حنا.. وكان الفرح غايب واثر الأمل كاذب.. مقادير يا أهل الهوى كيف المحبة تهون.. كيف النوى يقدر ينسي العيــــون.. نظرة حنين وأحلى سنين.. عشناها يا قلبي الحزيــن مقادير"، وبمجرد انتهاء الرائعة قال : "كان لازم اقدم رسالة حب للأساتذة طلال مداح وسراج عمر فى احتفالية الأساتذة".

وتعرض قناة الحياة، بثا مباشرا للحفل الذى يقام بالتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ووزارة الثقافة، ممثلة في دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، والفنان مدحت صالح.

ويحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والاعلاميين، منهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الناقد طارق الشناوي، والموسيقار مجدى الحسيني والمايسترو حمادة أبوزيد، ووزيرة الصحة السابقة هالة زايد.