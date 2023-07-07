مالي تتغلب على غينيا وتحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية 2024

حجز منتخب مالي الأوليمبي، بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2024 بباريس، عقب تغلبه على نظيره منتخب غينيا، بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب (ابن بطوطة) بمدينة طنجة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، بالتعادل الإيجابي، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي حسمت لمصلحة مالي، لينال منتخب "النسور" الميدالية البرونزية، وليكون ثالث المتأهلين بشكل مباشر إلى الأولمبياد.

في حين، يخوض المنتخب الغيني، غمار الملحق العالمي، أمام رابع القارة الآسيوية، في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا والتي ستقام في شهري أبريل ومايو من عام 2024.

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبا مصر والمغرب، في الحادية عشرة من مساء يوم غدٍ السبت، على ستاد "مولاي الأمير عبدالله" بالرباط، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكان منتخب مصر، قد بلغ النهائي، بعد تغلبه على نظيره الغيني، بهدف دون رد، في نصف النهائي، بينما تأهل منتخب المغرب للدور ذاته، بعد الفوز على مالي بنتيجة 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منهما.