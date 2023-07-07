الصفاقسي التونسي يفوز على الهلال السوداني ويتأهل للبطولة العربية للأندية

تأهل الصفاقسي التونسي لدور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على ضيفه الهلال السوداني 2 /صفر، في إياب الدور التأهيلي الثاني من البطولة.

وكان الهلال قد فاز ذهابا 1 /صفر، لكن الصفاقسي سجل هدفين إيابا، ليتأهل مستفيدا من فوزه 2 /1 في مجموع المباراتين.

وتقدم الصفاقسي عن طريق عزيز السايحي في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله بركات الحميدي الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وسيلعب الصفاقسي في المجموعة الأولى بالبطولة إلى جانب مواطنه الترجي واتحاد جدة السعودي والشرطة العراقي في البطولة التي ستقام في السعودية في الفترة ما بين 27 يوليو الجاري و12 أغسطس المقبل.