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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القرش: 4.6 مليون طن زيادة في صادراتنا الزراعية خلال 2023

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة والري، إن في النصف الأول من عام 2023 حدث زيادة في الصادرات الزراعية والتي بلغت 717 ألف أي بنسبة تعادل الـ4.6 مليون طن عن العام الماضي.

الصادرات المصرية

وأكد الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “إي تي سي”، أن الدولة المصرية عملت على التوسع في المساحات المزروعة، تدريب المزارعين، تطوير المعامل الزراعية مثل معمل الصحة الحيوانية الذي يعد المرجع الأساسي لمنظمة الصحة العالمية الحيوانية.

وأضاف أن الدولة المصرية عملت على فتح أكثر من 80 سوق جديد في الأعوام القليلة الماضية، ولهذا تسير مصر على قدم وساق لتزويد حصة مصر التصديرية من المحاصيل الزراعية وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

جودة المنتج المصري

وتابع:"هناك ثقة دولية كبيرة في المنتج الزراعي المصري، وذلك لأن الدولة تقوم بمتابعة المنتح المصري منذ الزراعة حتى إتمام عملية التصدير، إضافة إلى أنه يوجد عمل سريع على أي شكوى تتعلق بجودة وصفات المحاصيل التي يتم تصديرها بالخارج".

واستطرد:" دول الاتحاد الأوروبي لغت بعض الفحوصات الإضافية التي كانت تفرضها على المنتحات المستوردة ثقة في المنتح المصري، إضافة إلى أن السوق اليباني والصيني لديه ثقة كبيرة في السوق المصري العالي الجودة".

القطاع الزراعي المصري

وذكر أنه يتم تصدير كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية المجهزة، وذلك لأن القطاع الزراعي يضم قطاعات وصناعات كثيرة قائمة عليه مثل قطاع الغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تقوم بتصدير الفائض في السوق المصري حتى لا يحدث نقص في المنتجات المعروضة بالسوق، وهذا التصدير يعني توفير العملة الصعبة في مصر.

القرش محمد القرش صادرات مصر متحدث الزراعة والري مصر جديدة اي تي سي

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