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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الترابية السبت 8 يوليو 2023

الأبراج الترابية
الأبراج الترابية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro" حظك اليوم السبت 8 يوليو 2023، لجميع مواليد الأبراج الترابية، التي جاءت على النحو التالي:

 

الثور: 

قد تشعر بالثبات والراحة في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للبحث عن الأمن والمتعة، فقد تظهر روحك الموالية والمخلصة، وتقدم الدعم والمساندة لمن تحب، فقد تستمتع أيضًا بالاستمتاع بالحياة والطبيعة، وتبرز ذوقك الفني والجمالي.

 

سيمكنك عملك الجاد من اكتساب سمعة طيبة من رؤسائك، ستكون فعالًا جدًا في تنفيذ عملك، سيكون اليوم يومًا جيدًا للتوجه نحو التسوق، ستبقى الصحة جيدة كل ما عليك فعله تجنب الأطعمة الدسمة.

 

العذراء: 

قد تشعر بالتفاني والكفاءة في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للقيام بعمل جيد وإنجاز المهام، وقد تظهر روحك النقدية والتحليلية، وتسعى إلى التحسين أو التصحيح في حياتك وبيئتك، وقد تستمتع أيضًا بالخدمة والمساعدة، وتقدم نصائح أو إرشادات لمن يحتاجون إليها.

 

سيكون عليك الاهتمام بالعديد من الأشياء في وقت واحد، فهناك الكثير من المسؤوليات التي يجب عليك إنهاؤها بنهاية اليوم، كما يجب أن يكون لدى الشركاء فهم أفضل لاحتياجات بعضهم البعض.

 

الجدي

تشعر بالطموح والإنجاز في هذا اليوم، وتستخدم طاقتك للسعي إلى النجاح والاحترام، وقد تظهر روحك المسؤولة والجادة، وتضع أهدافًا عالية وتسير نحوها بثبات وصبر، فقد تستمتع أيضًا بالانضباط والنظام، وتظهر مهاراتك الإدارية والتنظيمية.

 

ستكون قادرًا على إثبات مهاراتك في العمل، فإذا كنت تنتظر تغيير الوظيفة، فستحصل على فرص عمل أفضل، فقد تحدث بعض اللحظات المثيرة في مكان عملك، وقد تحصل على مفاجأة مثيرة من شريكك، ستتمكن من كسب المزيد من المال وهذا سيجعلك سعيدًا.

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