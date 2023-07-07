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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"كاف" يعلن حكم مباراة مصر والمغرب فى نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن حكم مباراة مصر والمغرب المقرر إقامتها غدًا السبت في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وتأهل منتخب مصر الأوليمبي إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بعد الفوز على غينيا في نصف النهائي، بينما وصل الفريق المغربي إلى المباراة النهائية بعد إقصاء مالي بركلات الترجيح.

واختار "كاف"، الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو لإدارة المباراة، ويعاونه كل من ستيفن أليزار أونينجو من كينيا وجوناثان أنتونيو كوفي من توجو، وسيكون عمر عبدالقادر أرتان حكمًا رابعًا من الصومال.

وسيتولى هيثم جريات إدارة تقنية الفيديو ويعاونه ديهاني بيلدا من موريتانيا وأبو ينجل توم من جنوب إفريقيا.

ويختتم المنتخب الأوليمبي مرانه في التاسعة مساء اليوم استعدادًا للمباراة التي ستقام في الحادية عشرة مساء غدٍ السبت.

مباراة مصر والمغرب كاف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المنتخب الأوليمبي

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