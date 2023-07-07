استبعاد عصام عبدالفتاح من لجنة الحكام بـ"كاف".. والبنينى أدجوفى هيوز رئيسًا

قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خلال اجتماعها اليوم، إعادة تشكيل لجنة الحكام بـ "كاف".

واجتمعت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، في الواحدة من ظهر اليوم، بالعاصمة المغربية الرباط، لمناقشة العديد من الأمور والملفات.

وعينت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي، خلال اجتماعها، البنيني الآن هيوز أدجوفي، رئيسًا للجنة الحكام بـ "كاف"، بينما تم تعيين الحكم الجنوب إفريقي السابق فيكتور جوميز، نائبًا لرئيس اللجنة.

وشملت قائمة أعضاء اللجنة، كل من السنغالي فاتو جاي، والغيني دومبويا أبوبكر "منطقة الغرب أ"، والصومالي علي محمد أحمد، والإثيوبي تسيفانيش وريتا "منطقة سيكافا"، والجزائري جمال حيمودي والمغربي يحيى حدقة "منطقة شمال إفريقيا"، وأوليفر كابيني من الكونغو الديمقراطية، ورينيه لوزايا من الكونغو برازفيل "منطقة وسط إفريقيا".

وشهدت القائمة، استبعاد الحكم المصري السابق عصام عبدالفتاح، من عضوية لجنة الحكام، والتي سبق أن تواجد بها من قبل.

ويأتي تعيين البنيني الآن هيوز أدجوفي، في رئاسة لجنة الحكام، ليخلف الرواندي سيلستين نتاجونجيرا، بينما سيخلف فيكتور جوميز، في منصب نائب رئيس اللجنة، الإيفواري دوي نومانديز.