المنتخب الأوليمبى يرتدى الطاقم الأبيض فى نهائى إفريقيا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، والمقرر إقامتها غدًا السبت.

ويختتم منتخب مصر الأوليمبي استعداداته لمواجهة المغرب، غدًا السبت، في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

وأسفر الاجتماع الذي عُقد اليوم، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء.

أما منتخب المغرب فيرتدي القميص الأحمر والشورت الأخضر والجوارب الحمراء.

وطالب محمود حرب مدير المنتخب الأوليمبي، نقل ملعب التدريب الختامي للمنتخب والمقرر إقامته اليوم إلى الملعب المكشوف الذي تدرب عليه الفريق أمس تجنبًا للمراقبة.

كما طالب مدير المنتخب الأوليمبي بحصول مصر على حصتها كاملة من تذاكر المباراة.

ويختتم منتخب مصر تدريباته في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة استعدادًا لمباراة الغد المرتقبة.