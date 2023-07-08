يبحث الكثير من الأشخاص عن حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات، والتي تكون محور اهتمام الملايين من المواطنين قبل الذهاب إلى العمل صباحا، وذلك لارتداء ملابس مناسبة تتوافق مع طقس فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، حيث أكد الخبراء أنه يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الفجر في كافة أنحاء الجمهورية، فيما يسود طقس حار رطب خلال ساعات الذروة الصباحية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة في بيانها اليومي إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طقسا حار خلال ساعات الليل الأولى في كافة محافظات الجمهورية، مع نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

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