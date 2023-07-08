ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

يبحث الكثير من الأشخاص عن حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات، والتي تكون محور اهتمام الملايين من المواطنين قبل الذهاب إلى العمل صباحا، وذلك لارتداء ملابس مناسبة تتوافق مع طقس فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجي وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 8-7-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية، حيث أكد الخبراء أنه يسود طقس معتدل في الساعات الأولى من الفجر في كافة أنحاء الجمهورية، فيما يسود طقس حار رطب خلال ساعات الذروة الصباحية على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 6-7-2023

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 6-7-2023

وأشارت الهيئة في بيانها اليومي إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك طقسا حار خلال ساعات الليل الأولى في كافة محافظات الجمهورية، مع نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات الصعيد.

نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

 

txt

"التموين": لولا مبادرة "زيرو جمارك" لتخطى سعر جرام الذهب 3500 جنيه

txt

سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 7-7-2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شمال سيناء  العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة مئوية.

 

اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

حالة الطقس اليوم حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة القومية للأرصاد الجوية طقس معتدل

الأكثر قراءة

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 8-7-2023

أسوشيتد برس: ظواهر حدثت هذا الأسبوع تشير إلى دخول مناخ الأرض إلى منطقة مقلقة

محلل بريطانى: الاقتصاد العالمى وجميع بلدان منطقة اليورو داخل حالة ركود بالفعل

محافظ الإسكندرية يعلق على أبحاث غرق شواطئ المحافظة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 8 يوليو 2023

أستاذ تمويل واستثمار: نصيب مصر 9 مليارات دولار من الاستثمارات التى تأتي للقارة الأفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى