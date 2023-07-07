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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

دار الكتب بطنطا تستضيف ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

واصلت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية وفنون الخط العربي، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، والمقامة خلال الفترة من 19 يونيو الماضي، وحتى 24 يوليو الجاري، ضمن أجندة فعالياتها لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة من أبناء محافظة الغربية.

في هذا السياق، استعرض خبير الخطوط الفنان حامد فرج، تاريخ الخط العربي عبر العصور المتلاحقة، موضحًا الطريقة المثلى للجلوس أثناء الكتابة.

وأشار “فرج” إلى أن اتباع مثل تلك التعليمات تعمل على تحسين الخط للكاتب، و تؤدي إلى تحسين حالته المزاجية كونه يجلس بشكل صحيح، 

وأضاف أنه يجب أن تكون وضعية الجلوس الصحيحة كالتالي، الجلوس باستقامة وانتصاب الظهر قدر الإمكان حتى يكون وزن الرأس محملا على العمود الفقري وليس على الرقبة، وعدم إمالة الورقة أو الرأس لليسار والمحافظة عليهما بشكل مستقيم".

هذا وقد تعرف المشاركون بالورشة على كيفية كتابة ورسم بعض من الحروف في أول الكلمة أو في أوسطها أو في آخر الكلمة، فيما تسابق الحضور في تطبيق كل ما جاء على لسان خبير الخطوط من خلال كتابة عدد من الحروف منها "ل، ن، ق، ج، و".

يذكر أن فعاليات الورشة الفنية لتعليم طرق الكتابة الإبداعية والتدريب على فنون الخط العربي سوف تتواصل خلال شهر يوليو الجاري أيام 13و19و24، حيث من المقرر إقامة ورش لاكتشاف المواهب الصغيرة في كتابة الرواية والقصة القصيرة وإلقاء الشعر والتدريب على كيفية الكتابة والتلخيص للأبحاث العلمية بمشاركة الشاعر محمد سامي، والشاعر عارف مصطفى.

تنفيذ ورشة وفنون الخط العربي لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة أبناء

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