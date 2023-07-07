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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمال مصر يدين العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين.. ويطالب بتحرك المجتمع الدولى لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى

محمد جبران
محمد جبران

يدين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد عدد من فلسطينيين وإصابة آخرين، وخلف دمارًا في الممتلكات والبنية التحتية.

وناشد اتحاد عمال مصر بضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف انتهاكاته السافرة للقانون الدولي على احترام قرارات الشرعية الدولية.

وأكد اتحاد عمال مصر موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، ونطالب القوى الدولية الفاعلة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك الدولي الفوري والعاجل لوقف هذه الاعتداءات الوحشية والممارسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران العدوان الإسرائيلى مدينة جنين استشهاد

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