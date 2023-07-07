إزالة 8 حالات تعدٍ بنطاق 5 مراكز في البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد وإزالة التعديات على الفور، والالتزام بالقانون، وعدم البناء المخالف نهائيًا وخاصة على الأراضي الزراعية، والضرب بيدٍ من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

ونفذّت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، 8 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة 862 مترًا بنطاق 5 مراكز عبارة عن إزالة، حالتيّ تعدٍ بمساحة 225 م2 بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم زمران بالدلنجات، حالتيّ تعدٍ بمساحة 212 م2 عبارة عن مباني بالبلوك وحصيرة خرسانية بنطاق قرية ديروط التابعة لمركز ومدينة المحمودية، وحالتيّ تعدٍ بمساحة 175 م2 عبارة مباني بالطوب الأبيض وشدة خشبية بكفر الدوار.

كما تم إزالة حالة تعدٍ بمساحة 130 م2 عبارة عن فك شدة خشبية دور أرضي خارج الحيز العمراني برشيد، حالة تعدٍ بمساحة 120 م2 عبارة عن فك شدة خشبية لصبة دور أول علوى خارج الحيز العمراني بقرية القهوقية التابعة لقرية المجد بالرحمانية.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف في جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

كما أشارت نائب محافظ البحيرة، إلى الاستمرار في تنفيذ جميع قرارات الإزالة الفورية لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في مهدها؛ للحد من انتشار ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.