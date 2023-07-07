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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ سوهاج يتابع شكاوى ومقترحات "حياة كريمة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع عدد من أعضاء الغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك عقب تشكيله الجديد، بحضور الدكتور الطاهر موهوب، مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان ورئيس الغرفة، وممثلي وحدة "حياة كريمة"، ومبادرة "صوتك مسموع"، وإدارات "البوابة الإلكترونية، والأزمات، والمتابعة"، بديوان عام المحافظة.

ورحّب نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بأعضاء الغرفة في تشكيلها الجديد، موجهًا الشكر لجميع المشاركين بالغرفة على الجهد المبذول خلال المرحلة الماضية، وخاصة إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة؛ لتحقيقها مستوى أداء متميزًا بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، موجهًا بأهمية عرض الطلبات الخاصة بالغرفة المركزية بشكل دوري من خلال المجلس التنفيذي للمحافظة.

ووجّه نائب المحافظ بإعداد تقرير أسبوعي بأهم المشكلات الواردة بالغرفة المركزية لمتابعة شكاوى ومقترحات "حياة كريمة"، والخطوات المتخذة لحلها، وكذلك الشكاوى الواردة من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تمهيدًا لعرض تلك التقارير على المحافظ.

أدم اري إدارة خدمة المواطنين ادارة ارات ادارات

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