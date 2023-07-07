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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط أقراص وبخاخات وأدوية مهربة ومجهولة المصدر فى البحيرة

الحملة المرورية
الحملة المرورية

قامت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، إدارة الرقابة والمتابعة بالديوان العام، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة "التفتيش الصيدلي"، والوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود- بحملات مكبرة على 5 صيدليات عامة، في إطار الجهود التي تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وقد أسفر المرور عن تحرير محضرىّ مزاولة لصيدليات، يزاول العمل بها أشخاص لا يحملون ترخيص مزاولة مهنة.

كما تم ضبط 1200 قرص وأكياس وبخاخات أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية، وضبط 690 قرصا خاصا بهيئة الشراء الموحد وغير مصرح ببيعها بالصيدليات العامه، وتم التحفظ على المضبوطات والأدوية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقد تم التشديد على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير محاضر والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

١٠٠ يوم صحة اقراص أدوية مهربة إدارة الرقابة أجر الدواء المصرية الدكتورة هالة الدكتور هانى جميعة

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