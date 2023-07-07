مزاد علني لاستكمال منظومة الخدمات بمدينة بدر.. التفاصيل الكاملة

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، استعدادات الجهاز لطرح المنشآت الخدمية بمنطقة النرجس بالحي الخامس لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وأوضح مندور، أن مشروع الحي الخامس بمنطقة النرجس يقع على مساحة 108 فدان، ويضم نحو 209 عمارة سكنية بواقع 5015 وحدة سكينة نموذج 90 مترا، ويدخل ضمن المباردة الرئاسية لمشروع مليون وحدة سكينة لمحدودي الدخل.

ودعا رئيس جهاز مدينة بدر إلى ضرورة طرح مخبز بمنطقة الخدمات بالسوق الـ4 بمنطقة النرجس بالحي الخامس على مساحة 217.5 متر مربع، مضيفا أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد أن تعقد جلسة المزاد للبيع العلني يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023 المقبل ،و يتم سداد 50000 الف جنية تأمين دخول المزاد في موعد غايتة جلسة المزاد.

وأشار إلى أن يتم استكمال سداد المستحقات المالية بنسبة 10% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد، وذلك فور رسو المزاد، ويضاف نسبة 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام والباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسرة.

ولفت المهندس عمار مندور إلى أنه يتم سداد باقي المستحقات المالية للبيع بنسبة 90% من خلال طريقتين، حيث تنص الطريقة الأولى للسداد للمستفيدين استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد.

وفيما يخص الطريقة الثانية لسداد المستحقات المالية ستتم بطريقة ميسرة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد، مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي؛ وقت السداد بالإضافة إلى نسبة 0.5% مصاريف تحصيل و 2% طبقا لمنشور وزارة المالية.

وختم المهندس عمار مندور بالتأكيد على أن يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد مع القيام المستفيدين بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.