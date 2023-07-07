أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين (فيديو)

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إن مبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية عام 2019، والهدف منها التخفيف عن كاهل المواطنين في المجتمعات الأكثر احتياجًا، مثل الريف أو المناطق العشوائية بالحضر وغيرها.

وأضاف "عبدالعظيم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد أهم وأبرز المبادرات الرئاسية، لأن الهدف منها توحيد جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.

- توفير فرص عمل والاستثمار فى بناء الإنسان المصرى

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن المبادرة تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وتوفير فرص عمل، والاستثمار في بناء الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى.

وأوضح أن هناك مشروعات تتعلق بتوفير المياه النظيفة للمواطنين، وأيضًا الآبار، وتبطين الترع، معقبًا: "إذا نظرنا إلى المحصلة النهائية للمبادرة سنجد أننا نشهد تحسنا كبيرا في قرى ونجوع كافة محافظات الجمهورية في الخدمات المقدمة للمواطنين".