ضبط 12563 قضية سرقة تيار كهربائى

واصلت الأجهزة الأمنية مواجهة كل أشكال الخروج عن القانون، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية، ولذلك اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12563 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 125 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».