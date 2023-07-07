ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ تمويل: الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت فى أشدها (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت في أشدها، مشيرًا إلى حقيقة الصراع فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فالأولى نجحت بشكل كبير في ضم الاتحاد الأوروبي، وروسيا نجحت في أن تضم الصين والهند إلى صفها.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن شكل الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة الحرب، ولا أحد يعلم متى ستنتهي، ولا أحد يستطيع أيضًا أن يحدد شكل الاقتصاد عقب انتهاء هذه الحرب.

ونوه بأننا سنشهد تغييرًا عنيفًا في شكل الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الدول يجب أن تجد لنفسها مكانة في شكل الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة أن الدول العظمى تخطط لحالها فقط.

وتابع: "هنا يمكن لبعض الجلسات التي تعقد داخليًا مثل جلسات الحوار الوطني، بما فيها مؤسسات الدولة المختلفة، أن تجتهد في استقراء ما يمكن أن يكون عليه شكل الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، ولا بد أن تجد مصر لنفسها مكانة في هذا الاقتصاد الجديد على مستوى العالم".

الحرب الاقتصادية العالمية مازلت في أشدها أشدها مازلت الحرب الاقتصادية أستاذ تمويل استاذ تمويل واستثمار

مواد متعلقة

جمال رائف: "حياة كريمة" تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أبرزها ابدأ ورواد النيل.. "إكسترا نيوز" ترصد أهم المبادرات الاقتصادية (فيديو)

كاتب صحفى: "حياة كريمة" أيقونة المبادرات الرئاسية انطلاقًا مع الجمهورية الجديدة (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد مشروعات "حياة كريمة" فى الجيزة (فيديو)

رجاء الجداوى.. ملكة الأناقة

مجلس الجامعة العربية يرفض الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه

بث مباشر من موقع عملية الدهس فى تل أبيب

"الري": التحدي الأكبر للدولة هو محدودية الموارد المائية (فيديو)

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلى

حصاد الأرز.. أصحاب محلات يكشفون لـ"الدستور" أسباب انخفاض الأسعار

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

3 مصابين بحادث تصادم فى منشأة القناطر

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة تضبط 80 قضية متنوعة

9 مصابين بانقلاب ميكروباص بطريق الكريمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

العراق يفتح تحقيقًا فى قضية خطف باحثة إسرائيلية روسية

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال