أستاذ تمويل: الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت فى أشدها (فيديو)

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت في أشدها، مشيرًا إلى حقيقة الصراع فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، فالأولى نجحت بشكل كبير في ضم الاتحاد الأوروبي، وروسيا نجحت في أن تضم الصين والهند إلى صفها.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن شكل الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة الحرب، ولا أحد يعلم متى ستنتهي، ولا أحد يستطيع أيضًا أن يحدد شكل الاقتصاد عقب انتهاء هذه الحرب.

ونوه بأننا سنشهد تغييرًا عنيفًا في شكل الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن الدول يجب أن تجد لنفسها مكانة في شكل الاقتصاد العالمي الجديد، خاصة أن الدول العظمى تخطط لحالها فقط.

وتابع: "هنا يمكن لبعض الجلسات التي تعقد داخليًا مثل جلسات الحوار الوطني، بما فيها مؤسسات الدولة المختلفة، أن تجتهد في استقراء ما يمكن أن يكون عليه شكل الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، ولا بد أن تجد مصر لنفسها مكانة في هذا الاقتصاد الجديد على مستوى العالم".