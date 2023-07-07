220 مليون جنيه إيرادات خارجية.. كيف نجح فيلم "تاج" في تصدر شباك التذاكر؟

حقق فيلم “تاج” للنجم تامر حسني ردود فعل إيجابية عقب عرضه بموسم عيد الأضحى المبارك، وحقق إيرادات مرتفعة للغاية في مصر ودول الخليج.

العمل أحدث من خلاله تامر حسني نقله نوعية في طبيعة الأعمال السينمائية المعروضة للجمهور، حيث تحول تامر حسني من كونه فنان يقدم أعمالاً رومانسية إلى فنان كوميدي يقدم جرعات كبيرة من الأكشن الممزوج بالفانتازيا.

العمل الجديد لحسني لاقى حالة رواج بين الجمهور بسبب طبيعة القصة المبنية على فكرة السوبرهيرو والتي اعتمد خلالها بطل العمل على طريقة جديدة في هذا العالم المليء بالأبطال الخارقين، حيث يضن الفيلم الكثير من المشاهد الكوميدية المعتمدة على الموقف، وهو ما جعل العمل محط أنظار المتابعين.

الفيلم حقق إيرادات خارجية تعدت 220 مليون جنيه، وفي طريقه لحصد أكبر من ذلك.

فيلم تاج قصة وسيناريو وحوار وموسيقى تصويرية تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وتم طرحه بالسينمات يوم 28 يونيو أول أيام العيد.

تدور أحداث فيلم “تاج” في إطار كوميدي فانتازي، حول تاج “تامر حسني” الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة، وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس.