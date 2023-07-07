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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطيران المدنى تنظم عدة زيارات ميدانية لوزير النقل بدولة بوركينا فاسو

وزارة الطيران المدني
وزارة الطيران المدني

الطيران المدني تنظم عدة زيارات ميدانية لوزير النقل بدولة بوركينا فاسو 

والوفد المرافق له لبعض الشركات والهيئات التابعة للوزارة بهدف تبادل الخبرات ودعم التعاون المشترك بين الجانبين 

على هامش لقاء الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالسيد أنوييرتول رولاند وزير النقل والمواصلات في جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له، نظمت وزارة الطيران المدني على مدار يومي الأربعاء والخميس 5 و 6 من شهر يوليو الجاري عدة زيارات ميدانية للوفد البوركيني، وذلك بمواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران المدنى.

وقد بدأت الجولة بزيارة لشركة إيركايرو، وكان في استقبالهم الأستاذ حسين شريف رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم عرض كافة الإمكانات والأنشطة والخدمات التي تقدمها الشركة فى مجال الطيران المدنى والعمل على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ثم أعقبها زيارة الوفد لسلطة الطيران المدني المصرى، والتي أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطيار عمرو الشرقاوي رئيس السلطة مع نظيره بدولة بوركينا فاسو بشأن تسيير رحلات جوية مباشرة لشركتي مصر للطيران وإيركايرو، وكذلك رحلات شحن جوي بين البلدين بحيث تكون بوركينا فاسو هى نقطة الانطلاق للوصول لنقاط أكثر بالقارة الإفريقية تماشيًا مع استراتيجية وزارة الطيران نحو تعزيز أواصر التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة الطيران المدني، خاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وتقديم كافة سبل الدعم الفنى مع جميع دول القارة السمراء.

وفي سياق متصل، أجرى الوفد زيارة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بمطار أكتوبر وكان في استقبالهم اللواء طيار عزت متولى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقد تناولت الزيارة بحث أفاق التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف مجالات التدريب الجوى، حيث تفقدوا خلالها مقر الأكاديمية والكليات التابعة لها والأقسام المختلفة بها، وأجهزة محاكيات الطيران ونظم المراقبة الجوية وفصول التدريس ومركز صيانة الطائرات، هذا وقد استمع الوفد إلى عرض توضيحى عن الأكاديمية والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالكليات والأقسام التابعة للأكاديمية ومجالات التدريب العملي المختلفة..

ومن جانب آخر، قام الوفد البوركيني بزيارة لأكاديمية مصر للطيران للتدريب حيث كان فى استقبالهم الطيار معتز رأفت نائب رئيس الأكاديمية، حيث قام المهندس حسام إلهامي مدير الإدارة العامة للتسويق بتقديم شرح تفصيلي عن دور الأكاديمية والأنشطة والخدمات التي تقدمها وتعريفهم بالإمكانيات الحديثة والبرامج التدريبية المتطورة، وإطلاعهم على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى الخاصة بتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية من مختلف شركات وهيئات الطيران فى مصر والدول الإفريقية والعربية.. وشملت الزيارة قيامهم بتفقد فصول المحاضرات التدريبية وأحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين وأطقم الضيافة الجوية بالأكاديمية، والتى تتمثل فى طرازات الإيرباصA320,A320neo, A220/300, A330/ A340، وطرازات البوينج B737-800,B777، والتعريف بالإمكانيات وأجهزة الإخلاء في حالات الطوارئ CEET وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST وتدريب المهندسين والفنيين في مجال صيانة الطائرات والخدمات الأرضية، فضلًا عن تقديم شرح تفصيلي عن كافة البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الأكاديمية واستعراض الشهادات والاعتمادات الدولية، وكذلك أحدث أجهزة التدريب والنظم التكنولوجية المتطورة الدولية، مما يسهم في رفع كفاءة المتدربين؛ للوصول لأعلى مستويات التدريب الموصى بها إقليميًا ودوليًا. 

وفي ختام جولتهم قام الوفد بزيارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وكان فى استقبالهم الملاح ايهاب محيى رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون والتنسيق الفعال وسبل الاستفادة من الخبرات المصرية وخاصة فى مجال المراقبة الجوية.

 هذا وقد أبدى وزير النقل والمواصلات البوركيني والوفد المرافق له سعادتهم بهذه الزيارة، مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني ودوره المحوري بالقارة الإفريقية لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة تقدمها كل من الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وأكاديمية تدريب مصر للطيران كونهم صرحًا تدريبيًا متميزًا بالقارة السمراء.. متطلعا إلى مزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري، وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.

الطيران المدني تنظم بوركينا فاسو وزير النقل

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