ضبط 30 كيلو مخدرات فى حملات أمنية بمحافظة دمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- الزرقا – كفرسعد) وقسم شرطة (دمياط الجديدة).

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات- كمية لمخدر البانجو وزنت 4,500 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 16 كيلوجرامًا – كمية لمخدر الهيروين – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار)، بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية.