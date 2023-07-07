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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| "الأرصاد" تحذر المصطافين.. وأسباب هجوم قوات الاحتلال فى نابلس

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط 3 أيام

المصطافين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

تقارير: ديكلان رايس يجرى اليوم الفحص الطبي تمهيدًا للانضمام إلى أرسنال

ديكلان رايس

كشفت تقارير إعلامية، أن نادي أرسنال بدء وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.. للمزيد اضغط هنا

قوات الاحتلال تعلن عن أسباب هجومها في "نابلس"

الاحتلال

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليته العسكرية في نابلس استهدفت متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع، على حد زعمه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.. للمزيد اضغط هنا.

77 مليون جنيه حصيلة إيرادات "بيت الروبى" خلال أسبوعين

بيت الروبي

حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 3,215,618 جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

Threads

تصدر تطبيق Threads قوائم الأكثر رواجًا وبحثًا على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ إطلاقه في الساعات الأولى من صباح الخميس.. للمزيد اضغط  هنا.

أمريكا تدمر آخر مستودعاتها من الأسلحة الكيميائية اليوم

الأسلحة الكيميائية

يعمل فريق متخصص تابع للجيش الأمريكي على تفكيك وتدمير آخر مخزون ترسانة للولايات المتحدة من الأسلحة الكيميائية التي كانت واسعة الانتشار، الموجودة في مستودعين، الأول في ولاية كولورادو والثاني في كنتاكي.. للمزيد اضغط هنا.

ديكلان رايس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس Threads بيت الروبي تويتر أمريكا

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