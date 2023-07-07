تقارير: ديكلان رايس يجرى اليوم الفحص الطبى تمهيدًا للانضمام إلى أرسنال

كشفت تقارير إعلامية، عن أن نادي أرسنال بدأ وضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد، إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، أن أرسنال حجز الفحوصات الطبية لديكلان رايس، اليوم الجمعة، على أن يتم إكمال كافة الأمور الخاصة بالتعاقد، يوم غدٍ السبت.

وأوضح رونامو، أن يتم حاليًا مراجعة كافة المستندات والعقود الخاصة بالصفقة، على أن يتم التوقيع عليها من جانب ناديي وست هام وأرسنال، خلال 24 ساعة، قبل الإعلان رسميًا عن انتقال رايس إلى صفوف «جانرز» خلال الساعات القليلة المقبلة.

كانت تقارير إعلامية، قد أشارت في وقت سابق، إلى أن أرسنال قد توصل لاتفاق نهائي مع وست هام، من أجل ضم ديكلان رايس، مقابل 100 مليون جنيه أسترليني، إلى جانب 5 ملايين كإضافات، ليعد بذلك أغلي لاعب بريطاني على الإطلاق.

وبدأ رايس مسيرته الاحترافية مع وست هام، منذ موسم 2017/2016، حيث شارك معه في 245 مباراة، سجل خلالها 15 هدفًا.

كما خاض رايس 43 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها ثلاثة أهداف.