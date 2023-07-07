77 مليون جنيه حصيلة إيرادات "بيت الروبى" خلال أسبوعين

حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، أمس الخميس، إيرادات وصلت إلى 3,215,618 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك إلى 77 مليون جنيه، خلال أول أسبوعين من عرض الفيلم.

الفيلم يتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، كريم محمود عبدالعزيز، تارا عماد، سمر جابر والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، سارة عبدالرحمن، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، مصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.