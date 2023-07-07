قوات الاحتلال تعلن عن أسباب هجومها فى "نابلس"

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن عمليته العسكرية في نابلس استهدفت متورطين في إطلاق نار على سيارة شرطة هذا الأسبوع، على حد زعمه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأعلنت "الهلال الأحمر الفلسطيني" عن استشهاد شابين ووقوع إصابتين واعتقال 3 آخرين، في اقتحام قوات إسرائيلية لنابلس، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة نابلس بالضفة الغربية، وذلك عقب شنها هجوما بريا وجويا أسفر عن سقوط عشرات الضحايا في عملية عسكرية واسعة لاقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية.