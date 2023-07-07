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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

Threads
Threads

تصدر تطبيق Threads قوائم الأكثر رواجًا وبحثًا على وسائل التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، منذ إطلاقه في الساعات الأولى من صباح الخميس.

وكانت قد أطلقت شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستجرام تطبيق Threads، المنافس الأقوى لموقع تويتر، المملوك لإيلون ماسك، ويرجع ذلك إلى تقديمه الفكرة نفسها ولكن بمميزات أقوى.

ويعد تطبيق Threads أكبر منافس لتويتر، ولقي اهتمامًا واسعًا من روّاد الشبكات الاجتماعية.

وأتاحت ميتا تحميل التطبيق على الهواتف المدعومة بأنظمة أندرود وIOS من خلال الدخول إلى تطبيق إنستجرام.

أشهر النجوم على Threads 

ومن أشهر المنضمين إلى مجتمع Threads من مشاهير هوليوود؛جاك بلاك، شاكيرا، سيلينا جوميز.

وانضم إلى التطبيق من مشاهير الفنانين العرب محمد هنيدي وعزيز مرقة.

ميزات Threads

1- خال من الإعلانات حتى الآن.

2 - خيار الاحتفاظ بملفك الشخصي عام أو خاص.

3- كتابة منشورات نصية حتى 500 حرف بحد أقصى، مقارنة مع 240 حرفًا في تويتر، مع إمكانية إرفاق ما يصل إلى 10 صور في المنشور الواحد.

4 - مشاركة المحتوى والتعليق عليه، حيث تظهر الردود بشكل واضح في الصفحة الرئيسية، مما يجعل التفاعل بين المستخدمين أكثر سهولة.

Threads تطبيق Threads فيسبوك ثريدز مميزات Threads

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