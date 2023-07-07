ads
الجمعة 07 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط 3 أيام

المصطافين
المصطافين

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، حيث ترتفع نسب الرطوبة، ونشعر بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بدرجتين إلى 3 درجات".

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارًا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية".

وأوضحت غانم أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، نشعر بها في ساعات الليل المتأخرة، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل نسبة الحرارة الناتجة من ارتفاع نسب الرطوبة، لافتًا إلى أن تلك الرياح قد تكون محملة بالأتربة والرمال في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصيفين، من ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بدءًا من الغد، وحتى يوم الإثنين المقبل، في مناطق شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين، ومطروح، إذ ترتفع الأمواج حتى 3 أمتار.

الأرصاد المصطافين شواطئ البحر المتوسط درجات الحرارة ارتفاع الامواج

الأكثر قراءة

الأحكام فى أسبوع|براءة يوسف بطرس غالى والإعدام لقاتل شاب دافع عن شقيقته

مصرع أب وإصابة نجله فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

انتعاش سياحى بالبحر الأحمر.. فنادق الغردقة كاملة العدد ومرسى علم وجهة "المصريين"

حدث ليلًا.. مقتل شاب على يد صديقه بالزاوية الحمراء.. وانتشال جثة طفل من ترعة بالإسماعيلية

"المحاكمات في أسبوع".. تأجيل محاكمة 16 بقتل الطفلة بسنت و12 في تهريب الآثار

Threads يجذب مشاهير هوليوود والعرب.. و4 ميزات تتحدى تويتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

مدحت بشاى

صفاء وقصواء.. والإعلام الثقافى

محاسن السنوسي

واحة الـ3 ملايين نخلة مهددة بالفناء .. هل من منقذ معالى رئيس الوزراء؟!

أحمد الصغير

المرحلة الثالثة أو المعاصِرة.. وآخر عناقيد الدم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينى فى اعتداءات للمستوطنين على نابلس

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

تفاصيل إنهاء جيش الاحتلال العدوان على مخيم جنين