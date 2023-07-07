"الأرصاد" تحذر المصطافين بشواطئ البحر المتوسط 3 أيام

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وهناك ارتفاع في نسب الرطوبة، ما يجعلنا نشعر بأن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "البلاد تتأثر بمنخفض الهند الموسمي مع كتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكمية كبيرة من بخار الماء، حيث ترتفع نسب الرطوبة، ونشعر بقيم درجات الحرارة أعلى من القيم المقاسة بدرجتين إلى 3 درجات".

وتابعت: "العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 34 درجة مئوية نهارًا، وستصل المحسوسة إلى 36 و37 درجة مئوية، ولكن في معظم المحافظات ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية".

وأوضحت غانم أن الطقس سيكون حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، لكن الطقس شديد الحرارة في المناطق الجنوبية، شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وستكون هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.

وأكدت أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة، نشعر بها في ساعات الليل المتأخرة، مع نشاط نسبي للرياح يساعد على تلطيف الأجواء وتقليل نسبة الحرارة الناتجة من ارتفاع نسب الرطوبة، لافتًا إلى أن تلك الرياح قد تكون محملة بالأتربة والرمال في جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وحذّرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصيفين، من ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط بدءًا من الغد، وحتى يوم الإثنين المقبل، في مناطق شمال الدلتا والإسكندرية والعلمين، ومطروح، إذ ترتفع الأمواج حتى 3 أمتار.