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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب شباب الطائرة يواجه البرازيل فى بداية مشواره ببطولة العالم اليوم

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة

يبدأ منتخب مصر للشباب تحت 21 سنة للكرة الطائرة مشواره في بطولة العالم التي تقام في البحرين خلال الفترة من 7 وحتى 17 يوليو الجاري، بمواجهة منتخب البرازيل في الثانية ظهر اليوم في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبي إيطاليا والمكسيك.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات ضمت الأولى مننتخبات البحرين وتونس وإيران وتايلاند، وضمت الثالث منتخبات بلغاريا وبولندا وكندا والهند وضمت المجموعة الرابعة منتخبات أمريكا والأرجنتين والتشيك وبلجيكا، وإضافة لمباراة مصر والبرازيل تقام اليوم 7 مباريات، حيث يلتقي تايلاند مع إيران وتونس مع البحرين في المجموعة الأولى وإيطاليا مع المكسيك في المجموعة الثانية والهند مع بولندا وكندا مع بلغاريا في المجموعة الثالثة وأمريكا مع الأرجنتين والتشيك مع بلجيكا في المجموعة الرابعة.

ويرأس بعثة المنتخب المصري في البحرين الدكتور وائل قنديل، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ويتكون الجهاز الفني من هاني مصيلحي مديرا فنيا ومصطفى هلال مدربًا عامًا وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

الجهاز الفني اختار 12 لاعبا في قائمة الفريق ببطولة العالم وهم: ياسين محمد وعمر عابد وزياد أسامة وأحمد ياسر وعبدالرحمن محمد وأحمد إبراهيم وعبدالله إبراهيم وحازم أشرف وعلي وائل وعمرو أحمد وحمزة الصافي وياسين أشرف، وتم استبعاد الثنائي أحمد وائل قنديل ومحمد طارق من القائمة.

بطولة العالم للشباب للكرة الطائرة منتخب مصر هاني مصيلحي البرازيل ​ايطاليا​

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